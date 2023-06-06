Сагитзямала
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Бакирова Залимя
Отец ребёнка: Мяныров Бакир
Рождение ребёнка
1807
Сын: Бакиров Гумер
Отец ребёнка: Мяныров Бакир
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Бакирова Баури
Отец ребёнка: Мяныров Бакир
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Бакирова Юзлекия
Отец ребёнка: Мяныров Бакир
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Бакирова Гульсылу
Отец ребёнка: Мяныров Бакир
Рождение ребёнка
1818
Сын: Бакиров Усман
Отец ребёнка: Мяныров Бакир
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Бакирова Хабиб
Отец ребёнка: Мяныров Бакир
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Бакирова Аскан
Отец ребёнка: Мяныров Бакир
Рождение ребёнка
1830
Сын: Бакиров Хабибулла
Отец ребёнка: Мяныров Бакир
Рождение ребёнка
1832
Сын: Бакиров Хамидулла
Отец ребёнка: Мяныров Бакир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мяныров Бакир
Смерть
Неизвестно