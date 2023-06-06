Сагитзямала — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сагитзямала

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Бакирова Залимя

Отец ребёнка: Мяныров Бакир

Рождение ребёнка
1807

Сын: Бакиров Гумер

Отец ребёнка: Мяныров Бакир

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Бакирова Баури

Отец ребёнка: Мяныров Бакир

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Бакирова Юзлекия

Отец ребёнка: Мяныров Бакир

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Бакирова Гульсылу

Отец ребёнка: Мяныров Бакир

Рождение ребёнка
1818

Сын: Бакиров Усман

Отец ребёнка: Мяныров Бакир

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Бакирова Хабиб

Отец ребёнка: Мяныров Бакир

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Бакирова Аскан

Отец ребёнка: Мяныров Бакир

Рождение ребёнка
1830

Сын: Бакиров Хабибулла

Отец ребёнка: Мяныров Бакир

Рождение ребёнка
1832

Сын: Бакиров Хамидулла

Отец ребёнка: Мяныров Бакир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мяныров Бакир

Смерть
Неизвестно