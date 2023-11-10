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Василий Никитин

Место рождения

Иевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1777 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Иевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1802 31.08.1802 Той же вотчины деревни Иевска вдовец крестьянин Василий Никитин со вдовой той же вотчины деревни Лукина с крестьянской женой Авдотьей Степановой вторым браком МК-1803 26.11.1803 Тог... Показать все
Бракосочетание
31.08.1802

Жена: Первая Дочь Евдокия Степанова

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1802 31.08.1802 Той же вотчины деревни Иевска вдовец крестьянин Василий Никитин со вдовой той же вотчины деревни Лукина с крестьянской женой Авдотьей Степановой вторым браком
Рождение ребёнка
1803

Сын: Петр Васильев

Мать ребёнка: Первая Дочь Евдокия Степанова

Иевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1803 26.11.1803 Того же уезда и вотчины деревни Иевска у крестьянина Василья Никитина младенец Петр 6 месяцев неизвестною болезнию Оной погребен священником Васильем Стефановым с теми же причетники
Место жительства
Неизвестно
Иевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Иевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
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