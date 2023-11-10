Василий Никитин
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
МК-1802 31.08.1802 Той же вотчины деревни Иевска вдовец крестьянин Василий Никитин со вдовой той же вотчины деревни Лукина с крестьянской женой Авдотьей Степановой вторым браком МК-1803 26.11.1803 Тог... Показать все
Бракосочетание
31.08.1802
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1802 31.08.1802 Той же вотчины деревни Иевска вдовец крестьянин Василий Никитин со вдовой той же вотчины деревни Лукина с крестьянской женой Авдотьей Степановой вторым браком
Рождение ребёнка
1803
Сын: Петр Васильев
Мать ребёнка: Первая Дочь Евдокия Степанова
МК-1803 26.11.1803 Того же уезда и вотчины деревни Иевска у крестьянина Василья Никитина младенец Петр 6 месяцев неизвестною болезнию Оной погребен священником Васильем Стефановым с теми же причетники
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно