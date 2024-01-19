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Петр Васильев

Место рождения

Иевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1803

Дата смерти

26.11.1803

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Смерть
26.11.1803
Иевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1803 26.11.1803 Того же уезда и вотчины деревни Иевска у крестьянина Василья Никитина младенец Петр 6 месяцев неизвестною болезнию Оной погребен священником Васильем Стефановым с теми же причетники
Рождение
1803

Отец: Василий Никитин

Мать: Первая Дочь Евдокия Степанова

Иевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1803 26.11.1803 Того же уезда и вотчины деревни Иевска у крестьянина Василья Никитина младенец Петр 6 месяцев неизвестною болезнию Оной погребен священником Васильем Стефановым с теми же причетники
Место жительства
Неизвестно
Иевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
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