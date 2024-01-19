Петр Васильев
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смерти26.11.1803
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Смерть
26.11.1803
МК-1803 26.11.1803 Того же уезда и вотчины деревни Иевска у крестьянина Василья Никитина младенец Петр 6 месяцев неизвестною болезнию Оной погребен священником Васильем Стефановым с теми же причетники
Рождение
1803
Отец: Василий Никитин
МК-1803 26.11.1803 Того же уезда и вотчины деревни Иевска у крестьянина Василья Никитина младенец Петр 6 месяцев неизвестною болезнию Оной погребен священником Васильем Стефановым с теми же причетники
Место жительства
Неизвестно