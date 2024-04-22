Евдокия Васильева
Место рождения
Дата рождения02.03.1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1808
Отец: Василий Никитин
МК-1808 У кого кто родился 02/07.03.1808 Той же вотчины деревни Иевска у крестьянина Василья Никитина жена Овдотья Стефанова родила дочь Евдокею которая молитвована священником Иаковом Петровым и кре... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно