Евдокия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Васильева

Место рождения

Иевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

02.03.1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1808

Отец: Василий Никитин

Мать: Первая Дочь Евдокия Степанова

Иевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1808 У кого кто родился 02/07.03.1808 Той же вотчины деревни Иевска у крестьянина Василья Никитина жена Овдотья Стефанова родила дочь Евдокею которая молитвована священником Иаковом Петровым и кре... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Иевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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