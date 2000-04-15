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Головков Александр Иванович

Место рождения

Деревня Жилкино Усольского района Иркутской области

Дата рождения

30.10.1921

Дата смерти

15.04.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1921

Отец: Головков Иван Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.05.1954

Дочь: Козлова (Головкова) Лариса Александровна

Мать ребёнка: Огурцова Лидия Степановна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
15.04.2000

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