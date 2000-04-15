Головков Александр Иванович
Место рожденияДеревня Жилкино Усольского района Иркутской области
Дата рождения30.10.1921
Дата смерти15.04.2000
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
30.10.1921
Отец: Головков Иван Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.05.1954
Дочь: Козлова (Головкова) Лариса Александровна
Мать ребёнка: Огурцова Лидия Степановна
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
15.04.2000