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Головков Иван Иванович

Место рождения

Деревня Жилкино Усольского района Иркутской области

Дата рождения

1883

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Родители не известны. Усыновлен и воспитан в семье Головкова из деревни Жилкино Усольского района Иркутской области.
Рождение ребёнка
30.10.1921

Сын: Головков Александр Иванович

Мать ребёнка: не указана

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