Головков Иван Иванович
Место рожденияДеревня Жилкино Усольского района Иркутской области
Дата рождения1883
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Родители не известны. Усыновлен и воспитан в семье Головкова из деревни Жилкино Усольского района Иркутской области.
Рождение ребёнка
30.10.1921
Сын: Головков Александр Иванович
Мать ребёнка: не указана