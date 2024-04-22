Федор Антонов
Место рождения
Дата рождения02.06.1817 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1817 ст.
Отец: Антон Иванов
Мать: Мелания Иванова
Запись из Метрической книги Крестовоздвиженской церкви Воздвиженского погоста, части I (о родившихся): «2 июня 1817 года. Сельца Хотебцова у крестьянина Антона Иванова родился сын Феодор.»
Крещение
03.06.1817 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Молитвовал священник Иоанн Алексиев. Крещения святого сподоблен 3-го дня. Восприемником был дьячек Василий Гаврилов. Восприемницею была вдова Феодосия Петрова. Крещение исправлял священник Иоанн А... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно