Федор Антонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедор Антонов

Федор Антонов

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

02.06.1817 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1775 г.р.

Мать

Около 1775 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1817 ст.

Отец: Антон Иванов

Мать: Мелания Иванова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись из Метрической книги Крестовоздвиженской церкви Воздвиженского погоста, части I (о родившихся): «2 июня 1817 года. Сельца Хотебцова у крестьянина Антона Иванова родился сын Феодор.»
Крещение
03.06.1817 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Молитвовал священник Иоанн Алексиев. Крещения святого сподоблен 3-го дня. Восприемником был дьячек Василий Гаврилов. Восприемницею была вдова Феодосия Петрова. Крещение исправлял священник Иоанн А... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close