Савченко Алексей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.09.1951
Дочь: Алёхина Нина Алексеевна
Мать ребёнка: Савченко Ирина Константиновна
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Справка о рождении №А-11068 Иные сведения: Возраст отца и матери - 22/22 года Род занятий отца и матери - стрелок/фармовщица Место работы отца и матери: пристань/ литейно-механический завод Адрес ме... Показать все
Смерть
Неизвестно