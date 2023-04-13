Алёхина Нина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения11.09.1951
Дата смерти13.04.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1951
Справка о рождении №А-11068 Иные сведения: Возраст отца и матери - 22/22 года Род занятий отца и матери - стрелок/фармовщица Место работы отца и матери: пристань/ литейно-механический завод Адрес ме... Показать все
Рождение ребёнка
19.03.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Волков Николай Иванович
Смерть
13.04.2023
Свидетельство о смерти II-ФР №655915