Алёхина Нина Алексеевна 11.09.1951 — найти родственников по фамилии на Familio
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Алёхина Нина Алексеевна

Место рождения

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область

Дата рождения

11.09.1951

Дата смерти

13.04.2023

Пол

Женский

Отец

1929 г.р.

Мать

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1951

Отец: Савченко Алексей Николаевич

Мать: Савченко Ирина Константиновна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Справка о рождении №А-11068 Иные сведения: Возраст отца и матери - 22/22 года Род занятий отца и матери - стрелок/фармовщица Место работы отца и матери: пристань/ литейно-механический завод Адрес ме... Показать все
Рождение ребёнка
19.03.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волков Николай Иванович

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Смерть
13.04.2023
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Свидетельство о смерти II-ФР №655915

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