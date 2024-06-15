Савченко Ирина Константиновна 1929 — найти родственников по фамилии на Familio
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Савченко Ирина Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.09.1951

Дочь: Алёхина Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Савченко Алексей Николаевич

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Справка о рождении №А-11068 Иные сведения: Возраст отца и матери - 22/22 года Род занятий отца и матери - стрелок/фармовщица Место работы отца и матери: пристань/ литейно-механический завод Адрес ме... Показать все
Смерть
Неизвестно

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