Покрышкин Харлампий (Харламко) Рычков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1615
Дата смертиПосле 1671
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1615
Отец: Покрышкин Рычко Архипов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1636
Сын: Покрышкин Матвей (Матюшко) Харлампиев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1639
Сын: Покрышкин Ярофей (Ярушко) Харлампиев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1643
Сын: Покрышкин Никита Харлампиев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
После 1646
Сын: Покрышкин (рычков) Василий (Васка) Харлампиев
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1671