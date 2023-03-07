Покрышкин Харлампий (Харламко) Рычков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Покрышкин Харлампий (Харламко) Рычков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1615

Дата смерти

После 1671

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1615

Отец: Покрышкин Рычко Архипов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1636

Сын: Покрышкин Матвей (Матюшко) Харлампиев

Мать ребёнка: не указана

Кипеневщина, Орловский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1639

Сын: Покрышкин Ярофей (Ярушко) Харлампиев

Мать ребёнка: не указана

Кипеневщина, Орловский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1643

Сын: Покрышкин Никита Харлампиев

Мать ребёнка: не указана

Кипеневщина, Орловский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
После 1646

Сын: Покрышкин (рычков) Василий (Васка) Харлампиев

Мать ребёнка: не указана

Кипеневщина, Орловский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Кипеневщина, Орловский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1671
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