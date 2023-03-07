Покрышкин Ярофей (Ярушко) Харлампиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПокрышкин Ярофей (Ярушко) Харлампиев

Покрышкин Ярофей (Ярушко) Харлампиев

avatar

Место рождения

Кипеневщина, Орловский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1639

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Отец

Около 1615 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1639

Отец: Покрышкин Харлампий (Харламко) Рычков

Мать: не указана

Кипеневщина, Орловский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1660

Сын: Покрышкин Лука Ярофеев

Мать ребёнка: не указана

Кипеневщина, Орловский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1672

Сын: Покрышкин Антон Ярофеев

Мать ребёнка: не указана

Кипеневщина, Орловский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Кипеневщина, Орловский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1678
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close