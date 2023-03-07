Покрышкин Ярофей (Ярушко) Харлампиев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1639
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1639
Отец: Покрышкин Харлампий (Харламко) Рычков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1660
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1672
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1678