Покрышкин Рычко Архипов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1585
Дата смертиПосле 1646
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1585
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1610
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1615
Сын: Покрышкин Харлампий (Харламко) Рычков
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1618
Сын: Покрышкин Федор (Фетка) Рычков
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1620
Сын: Покрышкин Перфирко Рычков
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Кипеневщина, Орловский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1646