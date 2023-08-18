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Покрышкин Рычко Архипов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1585

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1585

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1610

Сын: Покрышкин Иван Рычков

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1615

Сын: Покрышкин Харлампий (Харламко) Рычков

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1618

Сын: Покрышкин Федор (Фетка) Рычков

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1620

Сын: Покрышкин Перфирко Рычков

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Кипеневщина, Орловский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1646
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