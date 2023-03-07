Покрышкин Федор (Фетка) Рычков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1618
Дата смертиДо 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1618
Отец: Покрышкин Рычко Архипов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1637
Сын: Покрышкин Клим (Климко) Федоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1642
Сын: Покрышкин Арефий (Орефейко) Федоров
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1678