Покрышкин Федор (Фетка) Рычков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Покрышкин Федор (Фетка) Рычков

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1618

Дата смерти

До 1678

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1618

Отец: Покрышкин Рычко Архипов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1637

Сын: Покрышкин Клим (Климко) Федоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1642

Сын: Покрышкин Арефий (Орефейко) Федоров

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1678
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