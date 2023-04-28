Бычихина (Луцкая) Прасковья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Луцкий Иван Тимофеевич
Бракосочетание
09.01.1866
Рождение ребёнка
26.10.1866
Дочь: Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Бычихин Алексей Аврамович
Рождение ребёнка
07.05.1868
Дочь: Рогалева Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Бычихин Алексей Аврамович
Рождение ребёнка
09.02.1870
Дочь: Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Бычихин Алексей Аврамович
Рождение ребёнка
13.02.1874
Дочь: Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Бычихин Алексей Аврамович
Рождение ребёнка
26.04.1876
Дочь: Пелагея Алексеевна
Отец ребёнка: Бычихин Алексей Аврамович
Рождение ребёнка
1882
Сын: Бычихин Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Бычихин Алексей Аврамович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно