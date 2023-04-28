Бычихина (Луцкая) Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бычихина (Луцкая) Прасковья Ивановна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Луцкий Иван Тимофеевич

Мать: Луцкая Прасковья Ивановна

Бракосочетание
09.01.1866

Муж: Бычихин Алексей Аврамович

Рождение ребёнка
26.10.1866

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Бычихин Алексей Аврамович

Рождение ребёнка
07.05.1868

Дочь: Рогалева Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Бычихин Алексей Аврамович

Рождение ребёнка
09.02.1870

Дочь: Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Бычихин Алексей Аврамович

Рождение ребёнка
13.02.1874

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Бычихин Алексей Аврамович

Рождение ребёнка
26.04.1876

Дочь: Пелагея Алексеевна

Отец ребёнка: Бычихин Алексей Аврамович

Рождение ребёнка
1882

Сын: Бычихин Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Бычихин Алексей Аврамович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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