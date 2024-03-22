Рогалева (Бычихина) Елена Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРогалева (Бычихина) Елена Алексеевна

Рогалева (Бычихина) Елена Алексеевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

07.05.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1868

Отец: Бычихин Алексей Аврамович

Мать: Бычихина Прасковья Ивановна

Бракосочетание
18.09.1886

Муж: Рогалев Алексей Федорович

Рождение ребёнка
1889

Сын: Рогалев Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Рогалев Алексей Федорович

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Рудковская Агафья Алексеевна

Отец ребёнка: Рогалев Алексей Федорович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close