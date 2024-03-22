Рогалева (Бычихина) Елена Алексеевна
Место рождения
Дата рождения07.05.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1868
Бракосочетание
18.09.1886
Рождение ребёнка
1889
Сын: Рогалев Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Рогалев Алексей Федорович
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Рудковская Агафья Алексеевна
Отец ребёнка: Рогалев Алексей Федорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно