(Veitenheimer) Elisabetha
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Magdalena
Отец ребёнка: Reisenauer Johannes
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Reisenauer Peter
Отец ребёнка: Reisenauer Johannes
Рождение ребёнка
1861
Сын: Reisenauer Josif
Отец ребёнка: Reisenauer Johannes
Рождение ребёнка
1864
Сын: Reisenauer Johann M.
Отец ребёнка: Reisenauer Johannes
Смерть
Неизвестно