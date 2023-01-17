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(Veitenheimer) Elisabetha

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Место рождения

Широколановка, Миколаївська область

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1856 г.р.
Около 1860 г.р.
1861 г.р.
1864 г.р.

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Место
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Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Широколановка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Magdalena

Отец ребёнка: Reisenauer Johannes

Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Reisenauer Peter

Отец ребёнка: Reisenauer Johannes

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Reisenauer Josif

Отец ребёнка: Reisenauer Johannes

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Reisenauer Johann M.

Отец ребёнка: Reisenauer Johannes

Степовое, Миколаївська область
Смерть
Неизвестно
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