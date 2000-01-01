(Reisenauer) Magdalena — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Reisenauer) Magdalena

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1856

Пол

Женский

Отец

1834 г.р.

Мать

1837 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: Reisenauer Johannes

Мать: Elisabetha

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