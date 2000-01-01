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(Reisenauer) Magdalena
(Reisenauer) Magdalena
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1856
Пол
Женский
Отец
Reisenauer Johannes
1834 г.р.
Мать
(Veitenheimer) Elisabetha
1837 г.р.
Дети
Не указаны
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Рождение
Около 1856
Отец:
Reisenauer Johannes
Мать:
Elisabetha
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