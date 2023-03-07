Reisenauer Johannes
Место рождения
Дата рождения24.11.1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1834
Отец: Reisenauer Joseph
Крещение
25.11.1834
Godparents:Johannes Hoplauf, Walburga Elly
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Magdalena
Мать ребёнка: Elisabetha
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Reisenauer Peter
Мать ребёнка: Elisabetha
Рождение ребёнка
1861
Сын: Reisenauer Josif
Мать ребёнка: Elisabetha
Рождение ребёнка
1864
Сын: Reisenauer Johann M.
Мать ребёнка: Elisabetha
Смерть
Неизвестно