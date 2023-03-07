Reisenauer Johannes — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиReisenauer Johannes

Reisenauer Johannes

avatar

Место рождения

Степовое, Миколаївська область

Дата рождения

24.11.1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1810 г.р.

Мать

1810 г.р.

Дети

Около 1856 г.р.
Около 1860 г.р.
1861 г.р.
1864 г.р.

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1834

Отец: Reisenauer Joseph

Мать: Reisenauer, Schutzmann Appolonia

Степовое, Миколаївська область
Крещение
25.11.1834
Степовое, Миколаївська область
Godparents:Johannes Hoplauf, Walburga Elly
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Magdalena

Мать ребёнка: Elisabetha

Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Reisenauer Peter

Мать ребёнка: Elisabetha

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Reisenauer Josif

Мать ребёнка: Elisabetha

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Reisenauer Johann M.

Мать ребёнка: Elisabetha

Степовое, Миколаївська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close