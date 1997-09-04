Зайко (Алексеенко) Евдокия Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайко (Алексеенко) Евдокия Стефановна

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Место рождения

Дубовское, Спасский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

14.03.1911

Дата смерти

04.09.1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.

Дети

1928 г.р.
1936 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Дубовское, Спасский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
30.05.1928

Сын: Зайко Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Зайко Сергей Герасимович

Спасск-Дальний, Спасск-Дальний, Приморский край
Рождение ребёнка
23.09.1936

Дочь: Митяева Валентина Сергеевна

Отец ребёнка: Зайко Сергей Герасимович

Спасск-Дальний, Спасск-Дальний, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайко Сергей Герасимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайко Сергей Герасимович

Смерть
04.09.1997
Спасск-Дальний, Спасск-Дальний, Приморский край
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