Зайко (Алексеенко) Евдокия Стефановна
Место рождения
Дата рождения14.03.1911
Дата смерти04.09.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.05.1928
Сын: Зайко Иван Сергеевич
Отец ребёнка: Зайко Сергей Герасимович
Рождение ребёнка
23.09.1936
Дочь: Митяева Валентина Сергеевна
Отец ребёнка: Зайко Сергей Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зайко Сергей Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.09.1997