Зайко Иван Сергеевич
Место рождения
Дата рождения30.05.1928
Дата смерти30.06.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1928
Отец: Зайко Сергей Герасимович
Мать: Зайко Евдокия Стефановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зайко Раиса Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
30.06.2009