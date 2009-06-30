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Зайко Иван Сергеевич

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Место рождения

Спасск-Дальний, Спасск-Дальний, Приморский край

Дата рождения

30.05.1928

Дата смерти

30.06.2009

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1911 г.р.

Жена

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1928

Отец: Зайко Сергей Герасимович

Мать: Зайко Евдокия Стефановна

Спасск-Дальний, Спасск-Дальний, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайко Раиса Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
30.06.2009