Лелейкина (Дубровина) Пелагея Иванова
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Бракосочетание
27.01.1880
Рождение ребёнка
12.02.1881
Дочь: Паршина Агафья Парфенова
Отец ребёнка: Паршин Парфен Радионов
Бракосочетание
07.04.1885
Рождение ребёнка
27.02.1886
Сын: Лелейкин Герасим Степанов
Отец ребёнка: Лелейкин Степан Никитин
Рождение ребёнка
20.11.1887
Дочь: Лелейкина Екатерина Степанова
Отец ребёнка: Лелейкин Степан Никитин
Рождение ребёнка
24.08.1890
Дочь: Лелейкина Анна Степанова
Отец ребёнка: Лелейкин Степан Никитин
Рождение ребёнка
03.04.1896
Дочь: Лелейкина Александра Степанова
Отец ребёнка: Лелейкин Степан Никитин
Рождение ребёнка
12.11.1899
Сын: Лелейкин Николай Степанов
Отец ребёнка: Лелейкин Степан Никитин
Смерть
Неизвестно