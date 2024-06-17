Лелейкина (Дубровина) Пелагея Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лелейкина (Дубровина) Пелагея Иванова

Место рождения

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Дубровин Иван Григорьев

Мать: Дубровина (Боброва) Матрона Александрова

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
27.01.1880

Муж: Паршин Парфен Радионов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.02.1881

Дочь: Паршина Агафья Парфенова

Отец ребёнка: Паршин Парфен Радионов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
07.04.1885

Муж: Лелейкин Степан Никитин

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.02.1886

Сын: Лелейкин Герасим Степанов

Отец ребёнка: Лелейкин Степан Никитин

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.11.1887

Дочь: Лелейкина Екатерина Степанова

Отец ребёнка: Лелейкин Степан Никитин

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.08.1890

Дочь: Лелейкина Анна Степанова

Отец ребёнка: Лелейкин Степан Никитин

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.04.1896

Дочь: Лелейкина Александра Степанова

Отец ребёнка: Лелейкин Степан Никитин

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.11.1899

Сын: Лелейкин Николай Степанов

Отец ребёнка: Лелейкин Степан Никитин

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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