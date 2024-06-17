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Лелейкин Степан Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1857 и 1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1857 и 1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.01.1877

Жена: Лелейкина (Осипова) Пераскева Евдокимова

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.08.1881

Сын: Лелейкин Андрей Степанов

Мать ребёнка: Лелейкина (Осипова) Пераскева Евдокимова

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.01.1883

Сын: Лелейкин Василий Степанов

Мать ребёнка: Лелейкина (Осипова) Пераскева Евдокимова

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
07.04.1885

Жена: Лелейкина (Дубровина) Пелагея Иванова

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.02.1886

Сын: Лелейкин Герасим Степанов

Мать ребёнка: Лелейкина (Дубровина) Пелагея Иванова

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.11.1887

Дочь: Лелейкина Екатерина Степанова

Мать ребёнка: Лелейкина (Дубровина) Пелагея Иванова

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.08.1890

Дочь: Лелейкина Анна Степанова

Мать ребёнка: Лелейкина (Дубровина) Пелагея Иванова

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.04.1896

Дочь: Лелейкина Александра Степанова

Мать ребёнка: Лелейкина (Дубровина) Пелагея Иванова

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.11.1899

Сын: Лелейкин Николай Степанов

Мать ребёнка: Лелейкина (Дубровина) Пелагея Иванова

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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