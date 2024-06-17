Лелейкин Степан Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1857 и 1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Между 1857 и 1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.01.1877
Рождение ребёнка
14.08.1881
Мать ребёнка: Лелейкина (Осипова) Пераскева Евдокимова
Рождение ребёнка
27.01.1883
Сын: Лелейкин Василий Степанов
Мать ребёнка: Лелейкина (Осипова) Пераскева Евдокимова
Бракосочетание
07.04.1885
Рождение ребёнка
27.02.1886
Сын: Лелейкин Герасим Степанов
Мать ребёнка: Лелейкина (Дубровина) Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
20.11.1887
Дочь: Лелейкина Екатерина Степанова
Мать ребёнка: Лелейкина (Дубровина) Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
24.08.1890
Дочь: Лелейкина Анна Степанова
Мать ребёнка: Лелейкина (Дубровина) Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
03.04.1896
Дочь: Лелейкина Александра Степанова
Мать ребёнка: Лелейкина (Дубровина) Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
12.11.1899
Сын: Лелейкин Николай Степанов
Мать ребёнка: Лелейкина (Дубровина) Пелагея Иванова
Смерть
Неизвестно