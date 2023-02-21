Жулидов Роман Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жулидов Роман Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1893 г.р.

Мать

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1930

Отец: Жулидов Иван Иванович

Мать: Жулидова Фиония Григорьевна

Рождение ребёнка
16.03.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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