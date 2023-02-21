Жулидова (Терещенко) Фиония Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жулидова (Терещенко) Фиония Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1893 г.р.

Дети

Около 1930 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Жулидов Роман Иванович

Отец ребёнка: Жулидов Иван Иванович

Награда
1946
Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Медаль материнства II степени
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жулидов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жулидов Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жулидов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жулидов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жулидов Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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