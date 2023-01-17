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Погодина Евдокия Ивановна

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Место рождения

Большие Льзи, Плюсский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1862 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большие Льзи, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.02.1886 ст.

Сын: Погодин Кирилл Гаврилович

Отец ребёнка: Погодин Гавриил Семенович

Вошково, Запольская волость, Лужский уезд
Рождение ребёнка
23.05.1888 ст.

Сын: Погодин Михаил Гаврилович

Отец ребёнка: Погодин Гавриил Семенович

Вошково, Запольская волость, Лужский уезд
Рождение ребёнка
17.11.1890 ст.

Дочь: Погодина Анна Гавриловна

Отец ребёнка: Погодин Гавриил Семенович

Вошково, Запольская волость, Лужский уезд
Смерть
Неизвестно
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