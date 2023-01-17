Погодина Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1862 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.02.1886 ст.
Сын: Погодин Кирилл Гаврилович
Отец ребёнка: Погодин Гавриил Семенович
Рождение ребёнка
23.05.1888 ст.
Сын: Погодин Михаил Гаврилович
Отец ребёнка: Погодин Гавриил Семенович
Рождение ребёнка
17.11.1890 ст.
Дочь: Погодина Анна Гавриловна
Отец ребёнка: Погодин Гавриил Семенович
Смерть
Неизвестно