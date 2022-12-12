деревня Большие Льзи, деревня Большие Льзи, Плюсский муниципальный район, Псковская область (на 2019) — Familio

Большие Льзи

Плюсский муниципальный район, Псковская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Лужский уезд
2343Льзи большия, д. вл.при рр. Плюссе и Луге.4820275168
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2344Лзи большия, д. вл.при рр. Плюссе и Луге.4820134731
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Алфавитный список населенных мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Лужский уезд, Запольская волость
Льзи Бол. д.465 стан1475 участок26Новозапольское почтово-телеграфное отделение

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Псковская область, Плюсский район
55127Большие Льзидеревня58°19'с.ш.29°37'в.д.O-35-072

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Псковская область, Плюсский муниципальный район, Городское поселение Заплюсье
58643158111д Большие Льзидеревня
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