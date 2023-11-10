Делиев Семен Максимович
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смерти25.03.1915
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Делиев Максим Дмитриевич
Мать: ?
Военная служба
25.03.1915
Должность/Звание ополченец Воинская часть 138-й пехотный Болховский полк Место рождения Екатеринославская губ., Мариупольский уезд, Ново-Каракубская вол. Причина выбытия убит Дата выбытия 25.03.1915 М... Показать все
Смерть
25.03.1915
Убит на войне с.Солинка Лесковский уезд Подкарпатское воеводство Польша /у границы с Украиной и Славакией /