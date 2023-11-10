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Делиев Семен Максимович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1886

Дата смерти

25.03.1915

Пол

Мужской

Отец

1861 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Делиев Максим Дмитриевич

Мать: ?

Военная служба
25.03.1915
Должность/Звание ополченец Воинская часть 138-й пехотный Болховский полк Место рождения Екатеринославская губ., Мариупольский уезд, Ново-Каракубская вол. Причина выбытия убит Дата выбытия 25.03.1915 М... Показать все
Смерть
25.03.1915
Убит на войне с.Солинка Лесковский уезд Подкарпатское воеводство Польша /у границы с Украиной и Славакией /
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