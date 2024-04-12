Делиев Максим Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Делиев Дмитрий Васильевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1886
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Пелагея Максимовна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Кириакия Максимовна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1892
Сын: Делиев Василий Максимович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Евдокия Максимовна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1902
Сын: Делиева Дмитрий Максимович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1903
Сын: Делиев Анастасий Максимович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Варвара Максимовна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1912
Сын: Делиева Георгий Максимович
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно