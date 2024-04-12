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Делиев Максим Дмитриевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Делиев Дмитрий Васильевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
1883

Сын: Делиев Даниил Максимович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1886

Сын: Делиев Семен Максимович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Пелагея Максимовна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Кириакия Максимовна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1892

Сын: Делиев Василий Максимович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Евдокия Максимовна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1902

Сын: Делиева Дмитрий Максимович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1903

Сын: Делиев Анастасий Максимович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1905

Сын: Делиев Михаил Максимович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Варвара Максимовна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1912

Сын: Делиева Георгий Максимович

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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