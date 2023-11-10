Алтын Елена
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАДО . Ф - 131-1-67, ревиз.сказка 1816г.,зап.-120
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Алтын / Пасынок / Герасим Левтерович
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-110
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Варвара Герасимовна
Отец ребёнка: Алтын / Пасынок / Герасим Левтерович
ГАДО . Ф - 131-1-67, ревиз.сказка 1816г.,зап.-120
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Алтын / Пасынок / Герасим Левтерович
ГАДО . Ф - 131-1-97, ревиз.сказка 1835г.,зап.-121
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Христина Герасимовна
Отец ребёнка: Алтын / Пасынок / Герасим Левтерович
ГАДО . Ф - 131-1-67, ревиз.сказка 1816г.,зап.-120
Смерть
Неизвестно