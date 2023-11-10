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Алтын Елена

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАДО . Ф - 131-1-67, ревиз.сказка 1816г.,зап.-120
Рождение ребёнка
1804

Сын: Алтын Иван Герасимович

Отец ребёнка: Алтын / Пасынок / Герасим Левтерович

ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-110
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Варвара Герасимовна

Отец ребёнка: Алтын / Пасынок / Герасим Левтерович

ГАДО . Ф - 131-1-67, ревиз.сказка 1816г.,зап.-120
Рождение ребёнка
1808

Сын: Алтын Илья Герасимович

Отец ребёнка: Алтын / Пасынок / Герасим Левтерович

ГАДО . Ф - 131-1-97, ревиз.сказка 1835г.,зап.-121
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Христина Герасимовна

Отец ребёнка: Алтын / Пасынок / Герасим Левтерович

ГАДО . Ф - 131-1-67, ревиз.сказка 1816г.,зап.-120
Смерть
Неизвестно
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