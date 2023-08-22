Коробейникова (Карякина) Анастасия Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Коробейников Евгений
Мать: ?
Рождение ребёнка
23.09.1867
Отец ребёнка: Карякин Лука Яковлевич
Рождение ребёнка
15.02.1871
Дочь: Марина Лукьяновна
Отец ребёнка: Карякин Лука Яковлевич
Рождение ребёнка
24.09.1874
Отец ребёнка: Карякин Лука Яковлевич
Рождение ребёнка
23.10.1877
Отец ребёнка: Карякин Лука Яковлевич
Рождение ребёнка
02.07.1882
Дочь: Марфа Лукьяновна
Отец ребёнка: Карякин Лука Яковлевич
Рождение ребёнка
14.10.1883
Сын: Карякин Евфимий Лукьянович
Отец ребёнка: Карякин Лука Яковлевич
Рождение ребёнка
03.04.1886
Дочь: Ирина Лукьяновна
Отец ребёнка: Карякин Лука Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Жербатиха, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно