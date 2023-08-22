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Карякин Лука Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Карякин Яков

Мать: ?

Рождение ребёнка
23.09.1867

Сын: Карякин Иван Лукьянович

Мать ребёнка: Коробейникова Анастасия Евгеньевна

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
15.02.1871

Дочь: Марина Лукьяновна

Мать ребёнка: Коробейникова Анастасия Евгеньевна

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
24.09.1874

Сын: Карякин Иван Лукьянович

Мать ребёнка: Коробейникова Анастасия Евгеньевна

Рождение ребёнка
23.10.1877

Сын: Карякин Яков Лукьянович

Мать ребёнка: Коробейникова Анастасия Евгеньевна

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
02.07.1882

Дочь: Марфа Лукьяновна

Мать ребёнка: Коробейникова Анастасия Евгеньевна

Рождение ребёнка
14.10.1883

Сын: Карякин Евфимий Лукьянович

Мать ребёнка: Коробейникова Анастасия Евгеньевна

Рождение ребёнка
03.04.1886

Дочь: Ирина Лукьяновна

Мать ребёнка: Коробейникова Анастасия Евгеньевна

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коробейникова Анастасия Евгеньевна

Место жительства
Неизвестно
Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
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