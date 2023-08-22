Карякин Лука Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Карякин Яков
Мать: ?
Рождение ребёнка
23.09.1867
Мать ребёнка: Коробейникова Анастасия Евгеньевна
Рождение ребёнка
15.02.1871
Дочь: Марина Лукьяновна
Мать ребёнка: Коробейникова Анастасия Евгеньевна
Рождение ребёнка
24.09.1874
Мать ребёнка: Коробейникова Анастасия Евгеньевна
Рождение ребёнка
23.10.1877
Мать ребёнка: Коробейникова Анастасия Евгеньевна
Рождение ребёнка
02.07.1882
Дочь: Марфа Лукьяновна
Мать ребёнка: Коробейникова Анастасия Евгеньевна
Рождение ребёнка
14.10.1883
Сын: Карякин Евфимий Лукьянович
Мать ребёнка: Коробейникова Анастасия Евгеньевна
Рождение ребёнка
03.04.1886
Дочь: Ирина Лукьяновна
Мать ребёнка: Коробейникова Анастасия Евгеньевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно