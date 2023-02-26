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Герасимов Григорий Герасимов

Место рождения

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

19.11.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1883

Отец: Герасим Иванов

Мать: Александра (Елизавета) (Максимова)

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.02.1908

Жена: Герасимова Параскева Андреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.10.1911

Дочь: Параскева Григорьева

Мать ребёнка: Герасимова Параскева Андреева

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.01.1915

Дочь: Мария Григорьева

Мать ребёнка: Герасимова Параскева Андреева

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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