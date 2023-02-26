Герасимов Григорий Герасимов
Место рожденияд.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения19.11.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
19.11.1883
Отец: Герасим Иванов
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.02.1908
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.10.1911
Дочь: Параскева Григорьева
Мать ребёнка: Герасимова Параскева Андреева
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.01.1915
Дочь: Мария Григорьева
Мать ребёнка: Герасимова Параскева Андреева
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно