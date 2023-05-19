Полякова (Некрасова) Анна Александровна
Место рождения
Дата рождения01.09.1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1819
Бракосочетание
20.01.1839
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Татьяна Васильева
Отец ребёнка: Поляков Василий Иванович
Рождение ребёнка
13.02.1843
Отец ребёнка: Поляков Василий Иванович
Рождение ребёнка
01.07.1845
Отец ребёнка: Поляков Василий Иванович
Рождение ребёнка
27.10.1847
Дочь: Серафима Васильева
Отец ребёнка: Поляков Василий Иванович
Рождение ребёнка
01.03.1852
Отец ребёнка: Поляков Василий Иванович
Рождение ребёнка
14.08.1854
Дочь: Наталья (Марья) Васильева
Отец ребёнка: Поляков Василий Иванович
Рождение ребёнка
21.10.1862
Отец ребёнка: Поляков Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клипикова Марья Васильева
Отец ребёнка: Поляков Василий Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно