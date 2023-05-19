Полякова (Некрасова) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова (Некрасова) Анна Александровна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

01.09.1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1819

Отец: Некрасов Александр Петрович

Мать: Некрасова Наталья Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
20.01.1839

Муж: Поляков Василий Иванович

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Татьяна Васильева

Отец ребёнка: Поляков Василий Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.02.1843

Сын: Поляков Алексей Васильев

Отец ребёнка: Поляков Василий Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.07.1845

Сын: Поляков Сергей Васильев

Отец ребёнка: Поляков Василий Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.10.1847

Дочь: Серафима Васильева

Отец ребёнка: Поляков Василий Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.03.1852

Сын: Поляков Арсений Васильев

Отец ребёнка: Поляков Василий Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.08.1854

Дочь: Наталья (Марья) Васильева

Отец ребёнка: Поляков Василий Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.10.1862

Сын: Поляков Иван Васильев

Отец ребёнка: Поляков Василий Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клипикова Марья Васильева

Отец ребёнка: Поляков Василий Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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