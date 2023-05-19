Поляков Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Поляков Иван Васильев
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1839
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Татьяна Васильева
Мать ребёнка: Полякова Анна Александровна
Рождение ребёнка
13.02.1843
Мать ребёнка: Полякова Анна Александровна
Рождение ребёнка
01.07.1845
Мать ребёнка: Полякова Анна Александровна
Рождение ребёнка
27.10.1847
Дочь: Серафима Васильева
Мать ребёнка: Полякова Анна Александровна
Рождение ребёнка
01.03.1852
Мать ребёнка: Полякова Анна Александровна
Рождение ребёнка
14.08.1854
Дочь: Наталья (Марья) Васильева
Мать ребёнка: Полякова Анна Александровна
Рождение ребёнка
21.10.1862
Мать ребёнка: Полякова Анна Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клипикова Марья Васильева
Мать ребёнка: Полякова Анна Александровна
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно