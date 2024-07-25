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Молчанов Сергей Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

1907

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Илья Емельянович

Мать: Алимпиада Владимировна

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: Молчанова (Чистякова) Дарья Никоноровна

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Параскева Сергеевна

Мать ребёнка: Молчанова (Чистякова) Дарья Никоноровна

Рождение ребёнка
1901

Сын: Василий

Мать ребёнка: Молчанова (Чистякова) Дарья Никоноровна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Николай

Мать ребёнка: Молчанова (Чистякова) Дарья Никоноровна

Смерть
1907

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