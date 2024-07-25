Молчанов Сергей Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смерти1907
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Илья Емельянович
Мать: Алимпиада Владимировна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: Молчанова (Чистякова) Дарья Никоноровна
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Параскева Сергеевна
Мать ребёнка: Молчанова (Чистякова) Дарья Никоноровна
Рождение ребёнка
1901
Сын: Василий
Мать ребёнка: Молчанова (Чистякова) Дарья Никоноровна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Николай
Мать ребёнка: Молчанова (Чистякова) Дарья Никоноровна
Смерть
1907