Молчанова (Чистякова) Дарья Никоноровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Чистяков Никанор Яковлевич
Мать: Ирина Владимировна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Молчанов Сергей Ильич
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Параскева Сергеевна
Отец ребёнка: Молчанов Сергей Ильич
Рождение ребёнка
1901
Сын: Василий
Отец ребёнка: Молчанов Сергей Ильич
Рождение ребёнка
1905
Сын: Николай
Отец ребёнка: Молчанов Сергей Ильич
Смерть
Неизвестно