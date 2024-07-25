Молчанова (Чистякова) Дарья Никоноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молчанова (Чистякова) Дарья Никоноровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Чистяков Никанор Яковлевич

Мать: Ирина Владимировна

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Молчанов Сергей Ильич

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Параскева Сергеевна

Отец ребёнка: Молчанов Сергей Ильич

Рождение ребёнка
1901

Сын: Василий

Отец ребёнка: Молчанов Сергей Ильич

Рождение ребёнка
1905

Сын: Николай

Отец ребёнка: Молчанов Сергей Ильич

Смерть
Неизвестно

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