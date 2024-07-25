Илья Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илья Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Емельян Филиппович

Мать: Февронья\\Ховронья Мосеевна

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Аксинья Ильинична

Мать ребёнка: Алимпиада Владимировна

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Маремьяна Ильинична

Мать ребёнка: Алимпиада Владимировна

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Анна Ильинична

Мать ребёнка: Алимпиада Владимировна

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Марья Ильинична

Мать ребёнка: Алимпиада Владимировна

Рождение ребёнка
1863

Сын: Молчанов Сергей Ильич

Мать ребёнка: Алимпиада Владимировна

Смерть
Неизвестно

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