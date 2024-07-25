Илья Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Емельян Филиппович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Аксинья Ильинична
Мать ребёнка: Алимпиада Владимировна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Маремьяна Ильинична
Мать ребёнка: Алимпиада Владимировна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Анна Ильинична
Мать ребёнка: Алимпиада Владимировна
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Марья Ильинична
Мать ребёнка: Алимпиада Владимировна
Рождение ребёнка
1863
Мать ребёнка: Алимпиада Владимировна
Смерть
Неизвестно