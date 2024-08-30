Григорьева (Пантюшина) Дарья Лаврентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева (Пантюшина) Дарья Лаврентьева

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пантюшин Лаврентий Петров

Мать: Пантюшина (Коренцова Сергеева) Устинья Михайлова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Василий Васильев

Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Мещанин Беглопоповская секта
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Алексей Васильев

Отец ребёнка: Григорьев Василий Васильев

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Проживал на хуторе Григорьева Был свидетелем брака от 9 июня 1919 года
Рождение ребёнка
1890 ст.

Сын: Григорьев Василий Васильев

Отец ребёнка: Григорьев Василий Васильев

Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
присоединение 9 апреля 1912 год восприемники Дмитрий Лаврентьев Пантюхин Агрипина Лаврентьева Пантюхина
Смерть
Неизвестно

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