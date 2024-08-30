Григорьева (Пантюшина) Дарья Лаврентьева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Мещанин Беглопоповская секта
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев Алексей Васильев
Отец ребёнка: Григорьев Василий Васильев
Проживал на хуторе Григорьева Был свидетелем брака от 9 июня 1919 года
Рождение ребёнка
1890 ст.
Сын: Григорьев Василий Васильев
Отец ребёнка: Григорьев Василий Васильев
присоединение 9 апреля 1912 год восприемники Дмитрий Лаврентьев Пантюхин Агрипина Лаврентьева Пантюхина
Смерть
Неизвестно