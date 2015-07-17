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Селезнев Алексей Анатольевич

Место рождения

Комаревка, Мещовский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

13.03.1959

Дата смерти

17.07.2015

Пол

Мужской

Отец

1931 г.р.

Мать

1932 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1959

Отец: Селезнев Анатолий Алексеевич

Мать: Селезнева Клавдия Александровна

Комаревка, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
27.03.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Березняки, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
23.01.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Березняки, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Смерть
17.07.2015
Березняки, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Похороны
Неизвестно
Дерюзино, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
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