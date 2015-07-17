Селезнев Алексей Анатольевич
Место рождения
Дата рождения13.03.1959
Дата смерти17.07.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1959
Рождение ребёнка
27.03.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.01.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Смерть
17.07.2015
Похороны
Неизвестно
Дерюзино, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область