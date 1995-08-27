Селезнев Анатолий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения17.01.1931
Дата смерти27.08.1995
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1931
Отец: Селезнев Алексей
Рождение ребёнка
13.03.1959
Сын: Селезнев Алексей Анатольевич
Мать ребёнка: Селезнева Клавдия Александровна
Рождение ребёнка
20.07.1966
Сын: Селезнев Виктор Анатольевич
Мать ребёнка: Селезнева Клавдия Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Селезнева Любовь Анатольевна
Мать ребёнка: Селезнева Клавдия Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.08.1995
Березняки, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Похороны
Неизвестно
Дерюзино, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область