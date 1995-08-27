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Селезнев Анатолий Алексеевич

Место рождения

Комаревка, Мещовский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

17.01.1931

Дата смерти

27.08.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1931

Отец: Селезнев Алексей

Мать: не указана

Комаревка, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
13.03.1959

Сын: Селезнев Алексей Анатольевич

Мать ребёнка: Селезнева Клавдия Александровна

Комаревка, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
20.07.1966

Сын: Селезнев Виктор Анатольевич

Мать ребёнка: Селезнева Клавдия Александровна

Комаревка, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Селезнева Любовь Анатольевна

Мать ребёнка: Селезнева Клавдия Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селезнева Клавдия Александровна

Комаревка, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Смерть
27.08.1995
Березняки, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Похороны
Неизвестно
Дерюзино, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
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