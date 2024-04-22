Чумова (Мозжерина) Пелагея Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чумова (Мозжерина) Пелагея Ильинична

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Мозжерин Илья Евфимович

Мать: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
08.01.1862

Муж: Чумов Иван Фотеевич

У Ивана второй брак
Рождение ребёнка
25.10.1862

Сын: Чумов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Чумов Иван Фотеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.11.1875

Сын: Чумов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Чумов Иван Фотеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
03.02.1881

Сын: Чумов Семён Иванович

Отец ребёнка: Чумов Иван Фотеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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