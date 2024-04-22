Чумова (Мозжерина) Пелагея Ильинична
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Мозжерин Илья Евфимович
Бракосочетание
08.01.1862
Муж: Чумов Иван Фотеевич
У Ивана второй брак
Рождение ребёнка
25.10.1862
Отец ребёнка: Чумов Иван Фотеевич
Рождение ребёнка
08.11.1875
Отец ребёнка: Чумов Иван Фотеевич
Рождение ребёнка
03.02.1881
Сын: Чумов Семён Иванович
Отец ребёнка: Чумов Иван Фотеевич
Смерть
Неизвестно