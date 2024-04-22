Чумов Иван Фотеевич
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Бракосочетание
08.01.1862
Жена: Чумова Пелагея Ильинична
У Ивана второй брак
Рождение ребёнка
25.10.1862
Мать ребёнка: Чумова Пелагея Ильинична
Рождение ребёнка
08.11.1875
Мать ребёнка: Чумова Пелагея Ильинична
Рождение ребёнка
03.02.1881
Сын: Чумов Семён Иванович
Мать ребёнка: Чумова Пелагея Ильинична
Смерть
Неизвестно