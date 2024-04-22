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Чумов Иван Фотеевич

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
08.01.1862

Жена: Чумова Пелагея Ильинична

У Ивана второй брак
Рождение ребёнка
25.10.1862

Сын: Чумов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Чумова Пелагея Ильинична

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.11.1875

Сын: Чумов Григорий Иванович

Мать ребёнка: Чумова Пелагея Ильинична

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
03.02.1881

Сын: Чумов Семён Иванович

Мать ребёнка: Чумова Пелагея Ильинична

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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