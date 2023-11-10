Червякова (Шадурова) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Червякова (Шадурова) Татьяна Ивановна

Место рождения

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: Шадуров Иван Григорьевич

Мать: Шадурова Евдокия Васильевна

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
18.01.1881 ст.

Муж: Червяков Михаил Моисеевич

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.12.1881 ст.

Сын: Червяков Даниил Михайлович

Отец ребёнка: Червяков Михаил Моисеевич

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.07.1883 ст.

Дочь: Гультяева Анна Михайловна

Отец ребёнка: Червяков Михаил Моисеевич

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.07.1885 ст.

Сын: Червяков Илья Михайлович

Отец ребёнка: Червяков Михаил Моисеевич

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.08.1889 ст.

Дочь: Сохраняева Марья Михайловна

Отец ребёнка: Червяков Михаил Моисеевич

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.11.1891 ст.

Сын: Червяков Роман Михайлович

Отец ребёнка: Червяков Михаил Моисеевич

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.09.1894 ст.

Сын: Червяков Фадей Михайлович

Отец ребёнка: Червяков Михаил Моисеевич

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.03.1901 ст.

Дочь: Червякова Дарья Михайловна

Отец ребёнка: Червяков Михаил Моисеевич

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.11.1903 ст.

Сын: Червяков Иван Михайлович

Отец ребёнка: Червяков Михаил Моисеевич

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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