Червякова (Шадурова) Татьяна Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Бракосочетание
18.01.1881 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.12.1881 ст.
Сын: Червяков Даниил Михайлович
Отец ребёнка: Червяков Михаил Моисеевич
Рождение ребёнка
24.07.1883 ст.
Дочь: Гультяева Анна Михайловна
Отец ребёнка: Червяков Михаил Моисеевич
Рождение ребёнка
16.07.1885 ст.
Отец ребёнка: Червяков Михаил Моисеевич
Рождение ребёнка
04.08.1889 ст.
Дочь: Сохраняева Марья Михайловна
Отец ребёнка: Червяков Михаил Моисеевич
Рождение ребёнка
17.11.1891 ст.
Сын: Червяков Роман Михайлович
Отец ребёнка: Червяков Михаил Моисеевич
Рождение ребёнка
09.09.1894 ст.
Сын: Червяков Фадей Михайлович
Отец ребёнка: Червяков Михаил Моисеевич
Рождение ребёнка
16.03.1901 ст.
Дочь: Червякова Дарья Михайловна
Отец ребёнка: Червяков Михаил Моисеевич
Рождение ребёнка
10.11.1903 ст.
Отец ребёнка: Червяков Михаил Моисеевич
Смерть
Неизвестно