Червяков Илья Михайлович
Место рождения
Дата рождения16.07.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1885 ст.
Рождение ребёнка
20.12.1908 ст.
Мать ребёнка: Червякова Анна Фёдоровна
Бракосочетание
30.05.1911 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.09.1912 ст.
Дочь: Червякова Надежда Ильинична
Мать ребёнка: Червякова Мария Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Червякова Анна Фёдоровна
Смерть
Неизвестно