Червяков Илья Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧервяков Илья Михайлович

Червяков Илья Михайлович

Место рождения

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

16.07.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1885 ст.

Отец: Червяков Михаил Моисеевич

Мать: Червякова Татьяна Ивановна

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.12.1908 ст.

Сын: Червяков Даниил Ильич

Мать ребёнка: Червякова Анна Фёдоровна

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
30.05.1911 ст.

Жена: Червякова Мария Кузьминична

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.09.1912 ст.

Дочь: Червякова Надежда Ильинична

Мать ребёнка: Червякова Мария Кузьминична

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Червякова Анна Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close