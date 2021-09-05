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Сидорин Александр Юрьевич

Место рождения

Котельники, Котельники, Московская область

Дата рождения

04.09.1970

Дата смерти

05.09.2021

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1973 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1970

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Котельники, Котельники, Московская область
Бракосочетание
30.08.1991

Жена: Сидорина Наталья Анатольевна

Рождение ребёнка
23.02.1992

Дочь: Сидорина Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Сидорина Наталья Анатольевна

Красково, Люберцы, Московская область
Смерть
05.09.2021
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