Сидорин Александр Юрьевич
Место рождения
Дата рождения04.09.1970
Дата смерти05.09.2021
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1970
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
30.08.1991
Рождение ребёнка
23.02.1992
Дочь: Сидорина Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Сидорина Наталья Анатольевна
Красково, Люберцы, Московская область
Смерть
05.09.2021