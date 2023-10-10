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Сидорина Анастасия Александровна
Сидорина Анастасия Александровна
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Место рождения
Красково
, Люберцы, Московская область
Дата рождения
23.02.1992
Пол
Женский
Отец
Сидорин Александр Юрьевич
1970 г.р.
Мать
Сидорина (Ролдугина) Наталья Анатольевна
1973 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1992
Отец:
Сидорин Александр Юрьевич
Мать:
Сидорина Наталья Анатольевна
Красково
, Люберцы, Московская область
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