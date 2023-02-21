Федулин Федор Клементьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смерти1833
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАПО ф.60 оп.4 д. 292 РС 1834г с.Смольково Бахметьева и Миллер
Рождение ребёнка
1797
Сын: Федулин Петр Федоров
Мать ребёнка: Федулина Лукерья
ГАПО ф.60 оп.4 д. 292 РС 1834г с.Смольково Бахметьева и Миллер
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Мокрида Федорова
Мать ребёнка: Федулина Лукерья
ГАПО ф.60 оп.4 д. 292 РС 1834г с.Смольково Бахметьева и Миллер
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федулина Лукерья
ГАПО ф.60 оп.4 д. 292 РС 1834г с.Смольково Бахметьева и Миллер
Смерть
1833
ГАПО ф.60 оп.4 д. 292 РС 1834г с.Смольково Бахметьева и Миллер