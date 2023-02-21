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Федулин Федор Клементьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1784 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАПО ф.60 оп.4 д. 292 РС 1834г с.Смольково Бахметьева и Миллер
Рождение ребёнка
1797

Сын: Федулин Петр Федоров

Мать ребёнка: Федулина Лукерья

Смольково, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
ГАПО ф.60 оп.4 д. 292 РС 1834г с.Смольково Бахметьева и Миллер
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Мокрида Федорова

Мать ребёнка: Федулина Лукерья

Смольково, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
ГАПО ф.60 оп.4 д. 292 РС 1834г с.Смольково Бахметьева и Миллер
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федулина Лукерья

ГАПО ф.60 оп.4 д. 292 РС 1834г с.Смольково Бахметьева и Миллер
Смерть
1833
Смольково, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
ГАПО ф.60 оп.4 д. 292 РС 1834г с.Смольково Бахметьева и Миллер
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