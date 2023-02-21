Федулина Лукерья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАПО ф.60 оп.4 д. 292 РС 1834г с.Смольково Бахметьева и Миллер
Рождение ребёнка
1797
Сын: Федулин Петр Федоров
Отец ребёнка: Федулин Федор Клементьев
ГАПО ф.60 оп.4 д. 292 РС 1834г с.Смольково Бахметьева и Миллер
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Мокрида Федорова
Отец ребёнка: Федулин Федор Клементьев
ГАПО ф.60 оп.4 д. 292 РС 1834г с.Смольково Бахметьева и Миллер
Бракосочетание
Неизвестно
ГАПО ф.60 оп.4 д. 292 РС 1834г с.Смольково Бахметьева и Миллер
Смерть
Неизвестно