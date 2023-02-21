Федулина Лукерья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федулина Лукерья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1789 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАПО ф.60 оп.4 д. 292 РС 1834г с.Смольково Бахметьева и Миллер
Рождение ребёнка
1797

Сын: Федулин Петр Федоров

Отец ребёнка: Федулин Федор Клементьев

Смольково, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
ГАПО ф.60 оп.4 д. 292 РС 1834г с.Смольково Бахметьева и Миллер
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Мокрида Федорова

Отец ребёнка: Федулин Федор Клементьев

Смольково, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
ГАПО ф.60 оп.4 д. 292 РС 1834г с.Смольково Бахметьева и Миллер
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федулин Федор Клементьев

ГАПО ф.60 оп.4 д. 292 РС 1834г с.Смольково Бахметьева и Миллер
Смерть
Неизвестно
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