Шишков Михаил Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.11.1840
Дочь: Шишкова Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Шишкова Елизавета Васильевна
Рождение ребёнка
20.02.1842
Сын: Шишков Василий Михайлович
Мать ребёнка: Шишкова Елизавета Васильевна
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Шишкова Елизавета Васильевна
Рождение ребёнка
30.01.1849
Мать ребёнка: Шишкова Елизавета Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно