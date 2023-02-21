Шишков Михаил Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишков Михаил Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шишков Антон Михайлович

Мать: Шишкова Татьяна Гавриловна

Рождение ребёнка
06.11.1840

Дочь: Шишкова Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Шишкова Елизавета Васильевна

Рождение ребёнка
20.02.1842

Сын: Шишков Василий Михайлович

Мать ребёнка: Шишкова Елизавета Васильевна

Рождение ребёнка
1846

Сын: Шишков Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Шишкова Елизавета Васильевна

Рождение ребёнка
30.01.1849

Сын: Шишков Антон Михайлович

Мать ребёнка: Шишкова Елизавета Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шишкова Елизавета Васильевна

Смерть
Неизвестно
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